 

В результате стрельбы в Бейруте погибли два человека

14.10.2021, 12:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЧисло жертв в результате обстрела демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте достигло двух, пострадали 12 человек, информирует телеканал Al-Jadeed.

В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанский телеканал LBC сообщал об одном погибшем и восьми раненых.

«Двое погибших и 12 раненых поступили в больницу Сахель», – передает РИА Новости сообщение Al-Jadeed.

Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих.

Между тем интенсивная стрельба из автоматического оружия возобновилась в районе Тайуни в Бейруте. Армия направила технику с крупнокалиберными пулеметами в этот район. Ливанские военные ведут огонь по точкам, где, предположительно, укрываются боевики. К месту прибывают дополнительные машины скорой помощи.  



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