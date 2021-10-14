В результате стрельбы в Бейруте погибли два человека

Число жертв в результате обстрела демонстрантов в районе Тайуни в Бейруте достигло двух, пострадали 12 человек, информирует телеканал Al-Jadeed.

В Бейруте в четверг обстреляли демонстрантов из стрелкового оружия в районе Бадаро, когда они направлялись в сторону Дворца правосудия. Ливанский телеканал LBC сообщал об одном погибшем и восьми раненых.

«Двое погибших и 12 раненых поступили в больницу Сахель», – передает РИА Новости сообщение Al-Jadeed.

Ливанская армия заявила, что ведет поиски тех, кто обстрелял протестующих.

Между тем интенсивная стрельба из автоматического оружия возобновилась в районе Тайуни в Бейруте. Армия направила технику с крупнокалиберными пулеметами в этот район. Ливанские военные ведут огонь по точкам, где, предположительно, укрываются боевики. К месту прибывают дополнительные машины скорой помощи.