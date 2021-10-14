Москва пообещала ответить на расширение санкций ЕС против России

Россия ответит на расширение санкций Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны», – передает ее слова РИА «Новости».

В понедельник Европейский Совет ввел санкции в отношении еще восьмерых россиян за активную поддержку действий и реализацию политики, которая может навредить Украине.

«Конечно подобные сигналы усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня весь мир фиксирует на Украине», – добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что «санкционные игры» ЕС «вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения».

Она пояснила, что это является сигналом Киеву, поощряющим саботаж Минского комплекса мер.

В официальном журнале ЕС отмечается, что в список вошли сотрудники правоохранительных органов – судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за исполнение российского законодательства на территории Крыма и Севастополя. Теперь в общем списке людей, находящихся под санкциями, значатся 185 физических и 48 юридических лиц.