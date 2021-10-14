Москва пообещала ответить на расширение санкций ЕС против России
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Россия ответит на расширение санкций Евросоюза, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без соответствующего ответа с нашей стороны», – передает ее слова РИА «Новости».
В понедельник Европейский Совет ввел санкции в отношении еще восьмерых россиян за активную поддержку действий и реализацию политики, которая может навредить Украине.
«Конечно подобные сигналы усугубляют тот внутренний раскол, который сегодня весь мир фиксирует на Украине», – добавила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что «санкционные игры» ЕС «вызывают сожаление, поскольку имеют исключительно политическую подоплеку, к праву это не имеет никакого отношения».
Она пояснила, что это является сигналом Киеву, поощряющим саботаж Минского комплекса мер.
В официальном журнале ЕС отмечается, что в список вошли сотрудники правоохранительных органов – судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за исполнение российского законодательства на территории Крыма и Севастополя. Теперь в общем списке людей, находящихся под санкциями, значатся 185 физических и 48 юридических лиц.
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