 

Сербско-российские учения «Славянский щит-2021» начались на авиабазе Батайница

14.10.2021, 12:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа сербской авиабазе Батайница состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», сообщили в Минобороны России.

«В учебном центре для военнослужащих войск ПВО на территории сербской авиабазы Батайница, расположенной в пригороде Белграда, состоялась торжественная церемония открытия сербско-российских учений «Славянский щит-2021», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Как подчеркнул в ходе торжественной церемонии начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС РФ генерал-майор Сергей Бабаков, целью учений является создание и применение совместной группировки противовоздушной обороны, а также повышение боевой выучки личного состава при совместном выполнении задач.

В рамках учений батарея зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ВКС РФ будет развернута на территории сербской базы. Она войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района. В ходе учений российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

В течение недели совместная смешанная группировка ПВО будет нести боевое дежурство в новых позиционных районах на полигоне Пасулянске – Левада в Республике Сербия. Учения завершатся 17 октября 2021 года.

ЗРПК «Панцирь-С» ВКС РФ впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства. Одновременно в этот же период в Сербии проходят совместные летно-тактические учения «Барс-2021».

Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» примут участие в совместных российско-сербских учениях «Славянский щит – 2021».



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