 

“Моспроект-3” возведет асфальтобетонный завод для строительства трассы М-12

14.10.2021, 12:32, Разное
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Группа компаний “Моспроект-3” проектирует и строит участок в Нижегородской области протяженностью 107 километров. В будущем магистраль “Москва – Нижний Новгород – Казань” войдет в состав маршрута “Европа – Западный Китай”.

Асфальтобетонный завод построят на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Он будет производить 2-2,5 тысячи тонн продукции в сутки. Для строительства участка в Нижегородской области ГК “Моспроект-3” потребуется около 350 тысяч тонн асфальта.

Генеральный директор группы компаний “Моспроект-3” Анна Меркулова отметила, что строительство завода обусловлено высокими требованиями к качеству дорожного полотна для автомобильной магистрали такого уровня, как М-12. Так, для нижних слоев основания будет применяться асфальтобетонная смесь с повышенным гарантийным сроком эксплуатации дорожного покрытия, рассказала она.

“Продукция производится методом, который направлен на решение классических деформаций и повышение устойчивости к низкотемпературным трещинообразованиям”, – подчеркнула Меркулова.

Производственные ресурсы асфальтобетонного завода позволят возвести не только участок в Нижегородской области. Его продукцию можно использовать и на других участках новой магистрали, уточнили гендиректор холдинга



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