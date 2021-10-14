Guardian назвала коронавирус основной причиной снижения численности населения в России

В 2020 году население РФ сократилось на рекордные для мирного времени 997 тысяч человек, пишет The Guardian со ссылкой на независимого демографа Алексея Ракшу. Учёный проанализировал данные официальной статистики и выяснил, что причиной такого спада послужила пандемия коронавируса: при неизменных показателях рождаемости в стране резко повысилась смертность.



Reuters

За последний год на фоне борьбы с пандемией COVID-19 численность населения РФ сокращается рекордными темпами для мирного времени, приводит The Guardian результаты анализа официальных данных правительства, проведённого независимым демографом Алексеем Ракшей.

Как подсчитал учёный, естественный прирост населения без влияния миграции с октября 2020 года по сентябрь 2021 года сократился на 997 тыс. человек. Предыдущие доклады правительства указывают, что эти цифры в 11 раз превышают показатели до пандемии.

Россия стала одной из стран, которые больше всего пострадали от пандемии, отмечает британская газета. Согласно официальной статистике, с начала 2020 года зарегистрировано по крайней мере 660 тыс. преждевременных смертей. «Это довольно просто: смерти от коронавируса — самая главная причина наблюдаемого спада, — считает Ракша. — Большинство остальных факторов остались неизменными». Он указал, что за последний год рождаемость не снизилась, и это говорит о том, что спад вызван ростом смертности.

Несмотря на доступность вакцин, в среду в РФ зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса. Население страны продолжает относиться скептично к российским вакцинам, и лишь треть прошла полную вакцинацию. Ракша предполагает, что нежелание прививаться и недостаток ограничений не позволят ситуации улучшиться.

Независимый демограф сравнил нынешнее сокращение населения с тем, которое РФ пережила в период между июлем 1999 года и июнем 2000 года. Тогда вслед за десятилетием экономической нестабильности, которая негативно повлияла на рождаемость и среднюю продолжительность жизни, число россиян уменьшилось на 983 тыс. человек, пишет The Guardian.