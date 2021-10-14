 

В РФ выявили 31,3 тыс. случаев коронавируса за сутки

14.10.2021, 11:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗа минувшие сутки в РФ выявили 31299 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 31299 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6712, Санкт-Петербурге – 2345, Московской области – 1911.

Всего в стране выявили 7 892 980 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 937 756 человек, из них вылечились за сутки 21 670 человек.

Также за сутки зафиксировано 986 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 220 315 человек.

Накануне, 13 октября, в России выявили 28 717 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2582.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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