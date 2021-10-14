 

Бастрыкин сообщил о предъявлении обвинения напавшему на вуз в Перми

14.10.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредъявлено обвинение студенту, напавшему на Пермский государственный национальный исследовательский университет, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«После трагедии в Перми прошел почти месяц. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении. Сейчас состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера ему было предъявлено обвинение», – сообщил Бастрыкин РИА «Новости».

Глава ведомства добавил, что обвиняемый признал вину в полном объеме, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находился в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.10 / Как на американских горках — Меланья Трамп рассказала, как болела коронавирусом

29.09 / Расследование об отравителях Навального получило премию “Эмми”

21.03 / В РФ представлен электрокар Xpeng P7

22.02 / В бундестаге ФРГ решили поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной

06.02 / В Украине пока не зарегистрированы британский и южноафриканский штаммы коронавируса – Степанов

13.03 / Британский журналист – обвинив королеву в расизме, Меган и Гарри раскрыли гигантский ящик Пандоры

28.07 / Россия призвала к созданию «зеленых коридоров» без торговых войн и санкций

21.08 / Появились сведения о найденных Турцией в Черном море запасах газа на 20 лет

29.12 / Елена Зеленская рассказала, что сделано в 2020 году в Украине для безбарьерности

11.08 / Под Офисом генпрокурора Украины прошла акция в поддержку фигурантов дела Шеремета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика