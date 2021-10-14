Бастрыкин сообщил о предъявлении обвинения напавшему на вуз в Перми

Предъявлено обвинение студенту, напавшему на Пермский государственный национальный исследовательский университет, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«После трагедии в Перми прошел почти месяц. Все это время врачи оказывали помощь фигуранту уголовного дела, устроившему стрельбу в учебном заведении. Сейчас состояние здоровья Бекмансурова позволяет проводить с ним следственные действия. Вчера ему было предъявлено обвинение», – сообщил Бастрыкин РИА «Новости».

Глава ведомства добавил, что обвиняемый признал вину в полном объеме, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 сентября студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, еще 43 пострадали, из них девять госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Нападавшему ампутировали часть голени, он находился в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Пермь. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.