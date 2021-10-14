 

ФСБ раскрыла ячейку террористической организации в Москве и Владимирской области

14.10.2021, 11:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыФСБ пресекла на территории Владимирской области и Москвы деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО), сообщило региональное управление ведомства.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий управлением ФСБ РФ по Владимирской области совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства на территории региона и г. Москвы вскрыта и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России)», – передает РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что ячейка была образована выходцами одной из центрально-азиатских республик, которые причастны «к вовлечению жителей РФ в структуру МТО, публичным призывам к осуществлению террористической деятельности и ресурсному обеспечению терроризма». Задержаны четыре иностранца, изъяты средства связи и иные материалы.

«29 сентября в отношении лидера группы следственным отделением УФСБ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ему избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении остальных членов ячейки принято решение о выдворении за пределы РФ с закрытием въезда в страну на длительный срок», – отмечается в сообщении.

Ранее ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Московском регионе.



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