 

Кардиолог назвал требующие немедленного обращения к врачу симптомы

14.10.2021, 11:40, Разное
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Заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центр МГУ Андрей Ардашев перечислил симптомы, требующие незамедлительного вызова или посещения врача. По словам кардиолога, они указывают на опасные нарушения работы сердечно-сосудистой системы, которые могут серьезно подорвать здоровье и даже привести к смерти.

Среди них – боли в затылке и сердце, неспособность к физическим нагрузкам, постоянно повышенное давление, а также потеря сознания или ощущение приближающегося обморока. Ардашев пояснил, что эти признаки свидетельствуют о плохом кровоснабжении жизненно важных органов, при котором возникает риск инфаркта или инсульта, передает телеканал “360”.



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