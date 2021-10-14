 

Потеряла мужа, уехала в США и узнала о внебрачной внучке: как живет мама Королевой Людмила Порывай

14.10.2021, 11:40, Разное
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Сейчас 75-летняя мама Наташи Королевой Людмила Порывай живет очень хорошо, однако так было не всегда. Еще до того, как ее дочь стала известной певицей, Порывай столкнулась с большим количеством жизненных трудностей. Какие удары судьбы пережила Людмила Ивановна, и чем она занимается теперь?

С малых лет Людмила Быстрик (Быстрик

девичья фамилия Людмилы Порывай) любила все, что связано с музыкой,

это от нее унаследовали и обе дочки. После окончания школы она поступила в консерваторию в Киеве, где встретила своего будущего мужа с фамилией Порывай.

Владимир сразу же влюбился в Людмила и быстро предложил ей выйти за него. Через несколько лет в семье Порывай родилась первая дочь Ирина, а через пять лет

Наташа. Родители поддерживали увлечение девочек музыкой, поэтому наследницы легко определились с карьерой. Ирина, с псевдонимом Руся, стала популярной первой, позже прославилась и младшая дочь Наташа.

В 1993 году, вместе со смертью Владимира после долгой болезни, в семью пришло горе. Тяжело пережившая потерю супруга Людмила полностью посвятила себя дочерям, забыв о себе. Все изменилось, когда в жизнь семьи Порывай ворвался Игорь Николаев и перевернул все с ног на голову.

Во-первых, благодаря нему Наташа Королева получила свой яркий псевдоним. Во-вторых, именно по просьбе зятя Людмила Николаевна поехала в США, где познакомилась со своим вторым супругом Игорем. Пара какое-то время не решалась вступать в отношения, но теперь счастлива в браке уже почти 30 лет.

Сейчас Порывай живет в Америке вместе с супругом и ни в чем не нуждается

она получает хорошую пенсию, владеет подаренной младшей дочерью недвижимостью. Однако скандалы и сплетни вокруг известной дочери-певицы часто заставляют Людмилу переживать.

Не так давно Наташа Королева поделилась новостью о своей внебрачной дочери. Девочка появилась на свет после того, как звезда подарила свою яйцеклетку другу из США
— внучка Порывай, о которой дочь рассказала ей только в эфире программы “Секрет на миллион”, живет с бабушкой в одной стране.



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