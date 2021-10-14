Мнение: Удастся ли сдержать рост зарплат инженеров?

Минцифры решило вернуться к славным советским практикам. В СССР на зарплате инженеров экономили по принципу «куда ты денешься» — работникам перекрывали большую часть возможностей для поиска лучших условий.

1. Зарплаты везде были одинаковыми.

2. Частный бизнес был запрещён.

3. Эмиграция была запрещена.

4. Система отработки и институт прописки затрудняли переезд.

5. Тунеядство было запрещено.

Загнанному в угол инженеру оставалось только одно — сидеть за свои 120 рублей в НИИ Марксистского Материаловедения, читать там газеты и разгадывать кроссворды.

Некоторые лазейки для соблазнения лучших сотрудников всё же оставались: где-то инженеру могли пообещать помочь с жильём, где-то давали доступ к хорошей лаборатории или даже к загранкомандировкам. Но на общую картину это влияло слабо, так что зарплаты инженерам государство могло ставить по самому минимуму. Напомню, мясо стоило на рынке 6 рублей, так что на 120 рублей зарплаты инженер мог купить 20 килограмм плохого мяса. Сейчас 20 килограмм такого мяса стоят примерно 8 тысяч рублей.

Вернёмся в наши дни. Цитирую свежую статью из Коммерсанта:

https://www.kommersant.ru/doc/5028326

Собеседник “Ъ”, присутствовавший на совещании, добавил, что господин Борисов подчеркнул «недопустимость кадровых войн в сфере создания вычислительной техники». По словам представителя крупного производителя электроники, вице-премьер также предложил участникам рынка заключить партнерское соглашение, которое обяжет их не заниматься целенаправленным рекрутированием кадров у российских конкурентов.

Поводом, поясняют источники “Ъ”, могло стать заявление гендиректора АО МЦСТ (разрабатывает процессоры «Эльбрус») Александра Кима о том, что конкуренты переманивают кадры у компании: с начала 2020 года МЦСТ покинули более 50 человек, в числе которых важные технические специалисты.

Действительно, микроэлектроника в России развивается очень быстро, нам нужно огромное количество инженеров. Своих специалистов не хватает, приходится приглашать тайванцев, признанных мастеров процессорного производства. Я слышал, что тайванским инженерам платят в среднем 1,5 млн рублей в месяц: не удивлюсь, если и вправду так.

Понятно, что на этом фоне предприятия переманивают сотрудников друг у друга. Работа должна быть сделана, следовательно, инженеры нужны. И, конечно, дешевле накинуть россиянину дополнительные 50 тысяч в месяц к его зарплате, чем заказывать себе спецов из-за рубежа.

Сами, без помощи министерства, предприятия договориться друг с другом не смогут. Статья 34 нашей Конституции даёт работнику определённые права — никакие бумаги не могут запретить инженеру уволиться из ООО «Ромашка» и перейти на работу в ООО «Лютик». Максимум, что можно — попытаться подкупить уволенного сотрудника, чтобы он в течение года не работал на конкурентов. Эту особенность нашего законодательства часто используют во зло.

Вот знаменитая история Тимедия Групп. Компания отрядила несколько десятков программистов, чтобы автоматизировать некий агрохолдинг. Через какое время агрохолдинг переманил к себе 24 (!) программиста, нанеся компании ущерб в 40 млн рублей. Вначале суд встал было на сторону Тимедия Групп, но следующие инстанции отменили это решение, так что никакого наказания за массовый угон не последовало:

https://vc.ru/legal/84364-kak-nakazat-zakazchika-za-peremanivanie-sotrudnikov-na-40-000-000-rubley

https://kad.arbitr.ru/Card/1d629ef2-6d33-4b9f-b89b-e57b3e02ef1c

На мой взгляд, сманивание сотрудников в такой ситуации — поступок неэтичный. Консалтинговая фирма наняла специалистов, дообучила их, организовала весь процесс таким образом, чтобы получать доход на протяжении долгого времени. Этот доход должен был покрыть первоначальные затраты и принести прибыль. Переманивание сотрудников позволило агрохолдингу «сэкономить» на оплате второй части услуг партнёра, чего хватило, чтобы поделиться добычей ещё и со сманенными ренегатами.

Проведу житейскую аналогию. Вы договариваетесь с хозяйкой, что делаете за свой счёт ремонт в её убитой квартире. Тратите на ремонт четыре недели и кучу денег, превращаете съёмную квартиру в настоящую конфетку. После чего хозяйка говорит: спасибо, добрый человек, а теперь проследуйте на выход, квартиру с таким ремонтом я буду сдавать в полтора раза дороже. Вы возмущаетесь, — «мы с вами договаривались, что я буду жить тут три года после ремонта, платите тогда мне компенсацию за ремонт». Вы идёте в суд и проигрываете.

Вот так и со сманиванием сотрудников у своих же партнёров. Поступок неэтичный, но полностью законный: как говорят в таких случаях жулики, «крепостное право у нас уже отменили». Разумеется, в итоге от этого перекоса законодательства сами сотрудники и страдают, так как организации вынуждены всегда страховаться от их предательства, однако это уже тема для отдельного разговора.

Понятно, что если закон разрешает сманивать сотрудников даже у партнёров, переманивание сотрудников у конкурентов тоже полностью легально. Более того: если инженер с завода «А» сам придёт на завод «Б» и попросит принять его на работу, завод «Б» не сможет легально ему отказать, так как у инженера есть право на свободный труд. Также, полагаю, ФАС сильно заинтересуется попытками снизить рыночные зарплаты при помощи сговора между крупными игроками — это будет расценено как искусственное ограничение конкуренции.

Исходя из всего этого, соглашение между предприятиями может быть только «джентльменским», устным. Если директора заводов соберутся за столом у министра и договорятся не переманивать сотрудников, им придётся соблюдать соглашение по двум причинам: чтобы не потерять лицо, нарушив обещание, и чтобы сохранить хорошие отношения с государством, от которого российские предприятия микроэлектроники сильно зависят.

Впрочем, как справедливо намекают в статье на Коммерсанте, толку от такого соглашения в любом случае не будет. Дефицит инженеров сейчас по всему миру, не только в России. И даже если нашим предприятиям каким-то чудом удастся сдержать рост зарплат внутри страны, инженеров просто будут сманивать в условный Китай.

Исходя из всего этого я полагаю, что советские методы в 2021 году уже неприменимы. Начав с установки потолков по зарплатам, вскоре неизбежно придётся проследовать по пути СССР и дальше, запретив также тунеядство, эмиграцию и частный бизнес. Закончится всё это традиционно — безнадёжным технологическим отставанием от «развитых капстран».

Возможно, стоит задуматься о стратегии, которую несколько десятилетий кряду успешно применяли США. О том, например, чтобы выдавать иностранным инженерам российский вид на жительство прямо на границе, не забывая при этом активно рекламировать их истории успеха за рубежом. Многие граждане Америки, Европы, ЮАР и других стран Запада горько плачут сейчас во время просмотра местных новостей. Они с радостью переедут к нам, если только мы обеспечим им комфортные условия для работы и переезда.