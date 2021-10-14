У новорожденных с COVID-19 обнаружили признаки поражения сетчатки



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В ходе исследования специалисты Ассоциации по предотвращению слепоты Мексики провели полное офтальмологическое обследование у 15 новорожденных с подтвержденным COVID-19. Все дети, 7 мальчиков и 8 девочек, были недоношенными. Только 10 матерей были инфицированы, и с большой вероятностью все дети заразились уже после родов при тесном контакте, считают ученые.

У всех младенцев был обнаружен периорбитальный отек, у 11 из них — хемоз (отек конъюнктивы) и геморрагический конъюнктивит, у 8 была было покраснение вокруг края роговицы. При обследовании глазного дна специалисты выявили у 7 детей разные виды ретинопатии, у одного из маленьких пациентов произошло кровоизлияние в стекловидное тело глаза. Кроме того, ученые нашли еще ряд специфических нарушений.

Авторы исследования отметили, что эти поражения могут быть связаны с недоношенностью, нарушениями гемодинамики или искусственной вентиляцией легких, поскольку некоторым детям потребовалась кислородная поддержка после родов. Однако есть вероятность, что патологии вызваны самим вирусом, поскольку подобные нарушения ранее выявлялись у детей более старшего возраста и у взрослых пациентов.

В глазах тяжелых пациентов с COVID-19 обнаружили аномальные изменения

Наши глаза – это еще одни “ворота” для вируса, предупреждают эксперты.

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Сейчас ученые продолжают наблюдать за всеми детьми, включенными в исследование, и в целом, отмечают постепенное улучшение их состояния. Но некоторые признаки поражения глаз остаются и пока неизвестно, будут ли они иметь долгосрочные последствия.

«Если у вашего ребенка COVID-19, сделайте ангиографию сетчатки», — советует родителям новорожденных ведущий автор исследования, профессор Мария Ана Мартинес-Кастелланос (Maria Ana Martinez-Castellanos).