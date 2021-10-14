Мнение: Связка

В Казани после введения QR-кодов для посещения общественных мест практически остановилась торговля во всех торговых центрах.

Возможно, что частично речь идет о техническом моменте – не все еще получили клеймо от власти, но скорее всего, здесь иная причина: несмотря на все победные рапорты, число вакцинированных остается не слишком высоким. А те, кто прошел процедуры, по сути, являются самой подневольной частью общества. Большая часть из них посещает не «KazanMall» или «Корстон», а обычную "Пятерочку". Военные, полицейские, бюджетники = все те, для кого и насилия-то особого не требуется.

По уверениям министра здравоохранения Мурашко привитыми хотя бы одним уколом считаются сегодня порядка 51 миллиона человек. Что в реальности всё еще треть населения страны, причем привиты они были через террор и в течение целого года. Для оставшихся двух третей потребуется террор гораздо более высокого порядка и такое же, если не большее, время. При этом уже встает вопрос о "ревакцинации" (хотя, будем откровенны, смысла в ней не больше, чем в самой "вакцинации" неизвестно чем). То есть – на колу мочало, начинай сначала.

Власть не может отказаться от насилия. Во-первых, просто потому что не может признать свое поражение, а, во-вторых, террор становится самоподдерживающимся процессом. "Я дерусь потому что дерусь", – как сказал Портос. Уже неважно, для чего власть терроризирует народ, исходная цель с каждым днем всё больше забывается. Режим, как заправский садист и маньяк, уже не нуждается в обосновании своих действий.

Но это текущие дела. На их фоне возникает всё более и более любопытный вопрос – а почему Казань? Ответ уже есть: в свете модели перехода к глобальному агломерационному сценарию в России вырисовывается первая агломерация. Территориально это связка Москвы и Казани. В течение многих лет татарстанские и московские элиты постепенно сближались. Еще во времена Шаймиева и Лужкова это сближение было достаточно заметным и носило в основном политический подтекст противостояния регионов и центра. Татарстан, Москва и Башкирия были во главе региональных тенденций. Башкирию удалось "вынести" из этого списка, и в ней установился определенный баланс, где часть башкирской фронды была перехвачена федеральным центром, но часть успел "прихватить" Татарстан.

Сейчас союз между Москвой и Казанью носит более прагматичный и менее ярко выраженный политический характер. Но он есть. Казань – не младший партнер в этом тандеме. Татарстанские элиты, в отличие от московских, которые почти всегда представлены варягами без московских корней (исключением, пожалуй, был именно Лужков, и с тех пор эту ошибку повторять не намерены – московским мэром может быть только пришлый, который Москву не знает и искренне ее ненавидит), в общем, татарстанцы – это люди с корнями. Они вросли в Татарстан, они его знают (в отличие от московских), а потому они всегда были умнее, хитрее и расчетливее. Поэтому еще очень большой вопрос, кто в союзе между Казанью и Москвой в итоге окажется главным.

С QR-кодами пример достаточно показателен. Казань изучила опыт Москвы, и внедряет ограничения более щадяще, но с минимальными проблемами, которые вскрылись в Москве. По сути, Собянин устроил полигон, на опыте которого умные люди учатся.

Кстати, в ту же копилку и проводимые в Казани учения по действиям в чрезвычайной эпидемиологической обстановке. Причем, что любопытно – эти учения проходят при патронаже международной организации союза городов с автономным самоуправлением. По сути, это специфическая организация, способная стать в любой момент международным зародышевым кристаллом для глобальных наднациональных структур управления, основанных как раз на стратегии "200 агломераций".

В свое время Путин жестко ликвидировал нарождающуюся российскую федерализацию под вывеской создания вертикали управления и обеспечения единого правового пространства. Это подавалось придворными лизоблюдами как спасение России от проклятых сепаратистов. Хотя на самом деле федерализация России была ответом на катастрофу Советского Союза, чья унитарная модель как раз-таки и оказалась недееспособной перед современными противоречиями. Но сложное управление, основанное на балансе интересов центра и территорий, оказалось не по зубам примитивному и интеллектуально нищему российскому президенту, и он пошел по пути тупого искоренения"сепаратизма".

Известная поговорка – кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Уничтожив нарождающийся чисто российский федеративный проект, Путин пришел к тому, что сегодня этот проект воплощается глобалистами, но уже извне России. Проект "20 агломераций" в российском исполнении – это внешний проект. И связка Москва-Казань является его частью. Говоря иначе: вместо того, чтобы осмыслить причины развала СССР, вместо того, чтобы создать российские механизмы преодоления противоречий, разорвавших Союз, Путин еще в начале нулевых просто спрятался от проблем в домике. Как он это делал всегда. И не стал решать эти проблемы, а замел их под ковер.

Итог – сегодня они снова перед нами. Но уже с другим решением и с другими выгодополучателями. Казань и Москва все равно идут по пути обособления и создания автономных структур управления. Но теперь – в рамках совершенно другого проекта.

А при чем тут казанские торговые центры? При том, что "новая нормальность", которая и является частью внешнего глобального проекта управления, теперь имеет в России мощную опору в лице все тех же субъектов, которые в девяностые годы пытались создать свой собственный федеративный проект. Не получилось. Значит, они теперь встраиваются в чужой, и будут реализовывать уже его. Цифровое рабство – часть этого чужого проекта. Тот, кто не хочет реализовывать свой проект, все равно будет участвовать – но уже в чужом.

Говоря откровенно, глядя на все "достижения" Путина с момента его прихода к власти, я вообще не представляю – был ли в истории России руководитель, который сумел уничтожить страну больше, чем это невзрачное существо? Иногда так бывает, что не нужно быть злодеем, достаточно быть никем, чтобы оставить после себя тотальные руины.

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