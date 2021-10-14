Times – из-за любимых гаджетов половине человечества скоро придётся носить очки

Уже к 2050 году половине населения Земли будет необходимо носить очки или линзы, чтобы нормально видеть, если мы не сможем избавиться от привычки постоянно пялиться на экраны различных электронных гаджетов, предупреждают учёные. Исследования показывают, что пристрастие к смартфону или планшету повышает риск возникновения близорукости на 30% — а при слишком частом использовании компьютера он возрастает до 80%, пишет The Times.



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По прогнозам экспертов, половине всего населения нашей планеты уже в ближайшие три десятилетия понадобится носить очки или контактные линзы для коррекции зрения, если человечество не сможет преодолеть свою «одержимость» электронными гаджетами и компьютерной техникой и не перестанет часами сидеть, уставившись на экраны и мониторы.

Масштабные исследования по всему миру показывают, что постоянное наблюдение за экраном телефона или планшета примерно на 30% повышает риск возникновения близорукости, пишет The Times. А в сочетании со слишком частым использованием компьютера он возрастает до 80%, предупреждают учёные.

Это означает, что к середине нашего века около 5 миллиардов человек будут страдать от миопии — то есть примерно половина всех жителей планеты уже через 30 лет будет нуждаться в очках или контактных линзах, если они не перестанут пялиться на экраны любимых гаджетов.

И это не пустые угрозы: эксперты изучили более 3 тыс. различных исследований, посвящённых влиянию различных электронных гаджетов на состояние зрения и развитие близорукости у людей в возрасте от трёх месяцев до 33 лет. Их отчёт был опубликован в медицинском журнале Lancet, сообщается в статье.

По словам британского профессора офтальмологии Руперта Борна, исследование показывает, что при слишком частом использовании электронных устройств проблемы со здоровьем быстро нарастают. И это связано, в частности, с тем, что люди зачастую не могут объективно оценить, как много времени они проводят, уставившись на монитор компьютера или экран смартфона.

Проблему усугубляет и тот факт, что из-за пандемии COVID-19 огромному количеству школьников и студентов во всём мире пришлось перейти на дистанционное обучение, подчеркнул Борн. А многие взрослые переключились на удалённую работу с более частым использованием компьютерной техники.

Например, в 2019 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала детям младше двух лет вообще не смотреть на экраны смартфонов — а детям до пяти лет проводить в сети не более часа в день, пишет The Times. Между тем, исследование компании CensusWide по итогам опроса более двух тысяч семей показало, что каждую неделю дети в сумме проводят около 23 часов, взирая на мониторы различных гаджетов, и карантин лишь усугубляет ситуацию.

Лектор Каледонского университета в Глазго доктор Стефани Кирни пояснила, что за последнее десятилетие наблюдался очень быстрый рост количества случаев миопии, что никак нельзя объяснить исключительно «генетическими изменениями». При этом одна из причин стремительно прогрессирующей близорукости заключается в том, что люди теперь слишком много времени проводят в помещениях — и гораздо меньше бывают на улице, под воздействием солнечного света.

«Миопия увеличивает вероятность возникновения катаракты, отслоения сетчатки и глаукомы, что может привести к ухудшению зрения», — предупреждает Кирни. По её словам, недавнее исследование, проведённое в Гонконге в период пандемии COVID-19, также показало, что всё больше детей там начинают страдать от близорукости, потому что проводят всё меньше времени на улице — и всё больше глазеют на экраны гаджетов, говорится в статье.

Хотя нет чётких доказательств того, что одно лишь только «экранное время» является прямой и непосредственной причиной ухудшения зрения, однако научно доказана связь между близорукостью и частым выполнением задач, требующих просмотра чего-то в непосредственной близости от глаз, включая длительное использование мобильных устройств, пояснил клинический директор ассоциации оптометристов доктор Питер Хэмпсон.

«Есть также убедительные доказательства того, что дети, которые проводят больше времени на открытом воздухе, менее подвержены риску развития миопии в серьёзной форме», — подчеркнул Хэмпсон.