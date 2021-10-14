Мнение: Картины воссоединения
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Картины возвращения Тайваня в родную гавань. Global Times публикует занимательную картинки https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236157.shtml, где изображается взятие президентского дворца на Тайване и другие работы китайского карикатуриста известного как "Джефф Холи".
Из других работ того же автора, часть из которых также затрагивает тему объединения.
Занятие аэродрома.
Суд на авианосце.
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Источник: Colonel Cassad
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