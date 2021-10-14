 

Мнение: Картины воссоединения

14.10.2021, 11:20, Разное
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Картины возвращения Тайваня в родную гавань. Global Times публикует занимательную картинки https://www.globaltimes.cn/page/202110/1236157.shtml, где изображается взятие президентского дворца на Тайване и другие работы китайского карикатуриста известного как "Джефф Холи".

Из других работ того же автора, часть из которых также затрагивает тему объединения.


Занятие аэродрома.


Суд на авианосце.

Источник: Colonel Cassad



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