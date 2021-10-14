 

Зеленский поручил выплатить украинским военным денежное обеспечение и премии

14.10.2021, 11:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент подписал соответствующий указ №532/2021 13 октября.

Кабинет Министров должен выплатить денежное обеспечение военнослужащим и премии по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

“Правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады  законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств”, – отмечено в документе.

Правительство совместно с областными администрациями должно обеспечить до конца 2023 года во всех областях Украины создание региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Контекст:

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника “День защитника Украины”, который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на “День защитников и защитниц Украины”. 

С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Россия захотела увидеть запись отбора биопроб у Навального экспертами ОЗХО

12.03 / НКРЭКУ откровенно играет на стороне конкретного олигарха – нардеп Буймистер

21.09 / Казахстан откажется от российского телефонного кода

30.09 / Турция опровергла применение беспилотников и самолетов в Карабахе

25.06 / Бутусов: Что сказал и что не сказал президент Украины накануне встречи с Байденом

22.09 / Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

24.07 / В США хотят создать ускоритель частиц нового поколения

25.08 / Путин назвал одну из главных проблем в России

28.10 / NBC – носить или не носить — в США не утихают жаркие споры о медицинских масках

28.06 / Россия готова поставлять на мировой рынок вакцины, препараты и тесты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика