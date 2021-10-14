Зеленский поручил выплатить украинским военным денежное обеспечение и премии

Президент подписал соответствующий указ №532/2021 13 октября.

Кабинет Министров должен выплатить денежное обеспечение военнослужащим и премии по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

“Правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств”, – отмечено в документе.

Правительство совместно с областными администрациями должно обеспечить до конца 2023 года во всех областях Украины создание региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Контекст:

В июле 2021 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому название праздника “День защитника Украины”, который ежегодно отмечается 14 октября, изменено на “День защитников и защитниц Украины”.

С 2015 года 14 октября является официально нерабочим днем.

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