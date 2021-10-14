 

Президент Латвии получил положительный результат теста на COVID-19

14.10.2021, 11:14, Новости дня
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Результат экспресс-теста Левитс получил по возвращению из Швеции 13 октября. Сегодня он намерен сдать ПЦР-тест.

Из-за результата теста Левитс отменил встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Портал отметил, что Левитс лично позвонил эстонскому президенту. Кариса в Латвии примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Delfi отмечает, что весной 2021 года Левист публично привился вакциной от коронавируса AstraZeneca.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Латвии с начала эпидемии подтвердили 175,9 тыс. случаев коронавируса, умерло 2836 человек, сообщал американский Университет Джонса Хопкинса. По данным агентства Bloomberg, в Латвии сделали 1,7 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинировано 47,1% населения.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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