Чеснаков: Украина перешла «красную линию» в Донбассе

Киев нарушил все договоренности по Донбассу, захватив наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), отметил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков.

«Произошедшее нужно расценивать как переход Киевом «красной линии», определенной всеми договоренностями о безопасности», – указал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Возможно, таким образом Украина пытается в очередной раз сорвать подготовку к саммиту «Нормандского формата». В этой связи, добавил Чеснаков, нет смысла разбираться в причинах такого шага украинских силовиков. «Какая разница: провокаторы с украинской стороны захватили наблюдателя или дураки?», – отметил эксперт.

Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.

«Сегодня (в среду – прим. газеты ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (…) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича, и увели в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).

Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом, Косяк является уроженцем города Алчевск Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.

В этой связи полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года Меры по усилению перемирия.

«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы Рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред РФ на переговорах в минском формате.

При этом в среду замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что РФ и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.