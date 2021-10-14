 

В масштабных учениях ЮВО задействовали более 20 кораблей Каспийской флотилии

14.10.2021, 11:04, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЭкипажи кораблей Каспийской флотилии (КФл) отработают задачи по отражению воздушных ударов условного противника на прикаспийском направлении, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Экипажи истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25 сымитируют удар крылатыми ракетами по российским кораблям. «По сигналу центра управления КФл экипажи кораблей приведут в готовность средства ПВО к применению, осуществят прием и анализ данных по воздушной обстановке, активируют средства радиоэлектронной защиты. Также в ходе учений будут отработаны вопросы целераспределения и постановки огневых задач между командными пунктами корабельных и наземных средств ПВО», – передает ТАСС сообщение ЮВО.

В ходе отражения нападения корабельные группы применят зенитно-артиллерийские комплексы «Палаш», артиллерийские установки АК-630 и другие средства ПВО. Всего в рамках итоговой проверки в морских полигонах задействовано более 20 боевых кораблей флотилии, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения КФл.
Командно-штабные учения стартовали 13 октября на полигонах Южного военного округа. В мероприятии также примут участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.
Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО планируется задействовать около 8 тыс. человек, до 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения. Одной из задач учений является проверка готовности войск на Юго-Западном стратегическом направлении.

Напомним, в конце августа Каспийскую флотилию перебазировали в Дагестан.



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