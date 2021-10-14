Кардиолог перечислил требующие незамедлительного обращения к врачу симптомы

Кардиолог Андрей Ардашев перечислил симптомы, при наличии которых следует незамедлительно обратиться к врачу. Речь идет о повышенном давлении, головокружении и предобморочном состоянии.

По словам Ардашева, за последние 20 лет болезни сердца стали главными причинами смертности по всему миру. Более того, сердечно-сосудистые заболевания стали беспокоить и молодых людей, хотя ранее ситуация была иная. По этой причине, людям необходимо проходить профилактический осмотр у кардиолога один раз в год, он поможет на ранней стадии выявить проблемы с работой сердечно-сосудистой системы.

Ардашев отметил, что бывают случаи, когда нельзя медлить с обращением к врачу. К таковым относятся состояния, когда появляется боль в области сердца, ощущение тяжести и сдавливания в грудной клетке, боль в затылочной части головы, резкое снижение физической активности из-за отсутствия сил, повышение артериального давления, обмороки и предобмороки в спокойном состоянии, головокружение. Каждый из этих симптомов может говорить о нарушении регионального кровотока, что чревато инсультом или инфарктом и требует незамедлительного медицинского обследования.

Источник: 1prime.ru