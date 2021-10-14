 

Саша Зверева рассказала об избиениях продюсером группы «Демо»

14.10.2021, 10:46, Разное
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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева в интервью для YouTube-канала «FAMETIME TV» рассказала, что около 10 лет терпела избиения продюсером музыкального коллектива. Певица в 2009 году приняла решение расторгнуть контракт о сотрудничестве.
По словам Зверевой, красивая жизнь солистки во время участия в группе была всего лишь иллюзией. Продюсер «Демо» Вадим Поляков сначала закрутил с ней роман, после чего начал применять насилие по отношению к ней. Изначально он проявлял заботу к подопечной, оберегая ее от опасностей. По словам певицы, Поляков не хотел, чтобы она досталась кому-то другому. Затем он влюбился в 18-летнюю артистку, хотя ему было 33 года.

Поляков нарушил контракт, закрутив со Зверевой роман. Более того, в тот момент его супруга родила ребенка, но и это не помешало ему достигнуть цели. Сама Зверева из-за чувства долга перед продюсером не могла отказать ему, чем он и пользовался. Позднее он начал позволять себе избивать подопечную, а один удар закончился кровоизлиянием в мозг. Родные Зверевой были в курсе ситуации, но не пытались вмешиваться, опасаясь, что на этом закончится ее карьера.

Саша Зверева вспоминает, что избиения были даже тогда, когда она была беременна. Продюсер совершал подобнее действия, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Несмотря на все пережитое, Зверева уверена, что все произошло так, как должно было произойти, ведь в то время она стала популярной, пишет «Слово и дело».



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