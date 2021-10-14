Отец водителя Собчак назвал несостыковку в смертельном ДТП

Отец водителя, управляющего автомобилем, в котором ехала Ксения Собчак с ассистенткой, назвал несостыковку в смертельном ДТП. По его словам, его сын всегда с осторожностью управлял транспортным средством, не позволяя себе двигаться с большой скоростью.

Сам водитель ранее сообщал, что Ксения Собчак не подгоняла его и не провоцировала нарушать Правила дорожного движения. При этом его отец не согласен с такими словами своего наследника. Он рассказал, что сын имеет большой опыт вождения, ездит спокойно, хотя иногда отец его и просил «прибавить газу». На это он отвечал пословицей: «Тише едешь – дальше будешь».

Отец водителя, учитывая это, уверен, что самостоятельно принятые решения сына во время управления машиной не могли привести к дорожной аварии. Вероятно, находящаяся в салоне авто Собчак отвлекала или же требовала ускориться мужчину.

Источник: www.popcornnews.ru