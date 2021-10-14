 

Отец водителя Собчак назвал несостыковку в смертельном ДТП

14.10.2021, 10:46, Разное
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Отец водителя, управляющего автомобилем, в котором ехала Ксения Собчак с ассистенткой, назвал несостыковку в смертельном ДТП. По его словам, его сын всегда с осторожностью управлял транспортным средством, не позволяя себе двигаться с большой скоростью.
Сам водитель ранее сообщал, что Ксения Собчак не подгоняла его и не провоцировала нарушать Правила дорожного движения. При этом его отец не согласен с такими словами своего наследника. Он рассказал, что сын имеет большой опыт вождения, ездит спокойно, хотя иногда отец его и просил «прибавить газу». На это он отвечал пословицей: «Тише едешь – дальше будешь».

Отец водителя, учитывая это, уверен, что самостоятельно принятые решения сына во время управления машиной не могли привести к дорожной аварии. Вероятно, находящаяся в салоне авто Собчак отвлекала или же требовала ускориться мужчину.

Источник: www.popcornnews.ru



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