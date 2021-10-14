 

Дефицит основного гормона щитовидной железы может спровоцировать суицидальные мысли

14.10.2021, 10:44, Разное
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Тиреотропный гормон (ТТГ) — это основной регулятор функции щитовидной железы, синтезирующийся гипофизом. Он также стимулирует синтез трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4), которые обеспечивают энергетический баланс в организме, влияют на моторную функцию кишечника,менструальный цикл, состояние слуха и зрения, отвечают за работу центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Когда уровень ТТГ понижен, человек может испытывать раздражительность, бессонницу, тревожность, отечность ног и другие серьезные симптомы. 

Свою научную работу ученые из Литовского университета медицинских наук представили на конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP), передает Medscape. Специалисты напомнили, что гормоны щитовидной железы оказывают значительное влияние на эмоции и настроения, и последние исследования выявили связь их дефицита с суицидальным поведением у пациентов с депрессией.

Чтобы подтвердить эту связь, ученые исследовали профиль гормонов щитовидной железы у 77 пациентов 18-73 лет, посещавших клинику стрессовых расстройств. Все добровольцы прошли серию тестов для определения симптомов депрессии и тревожности. О наличии суицидальных мыслей и настроений сообщили 42 человека.

У всех участников взяли образцы крови и проверили уровни ТТГ, (T4) и (T3). Результаты показали, что у пациентов с суицидальными мыслями в среднем был снижен уровень ТТГ. При этом ученые не обнаружили связи мыслей о самоубийстве с уровнем других гормонов щитовидной железы.

Гипотериоз повышает риск депрессии почти на треть 

Эти два состояния связаны гораздо сильнее, чем вы думаете. 

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После корректировки данных с учетом пола, возраста, индекса массы тела и факторов образа жизни ученые сделали вывод, что люди с суицидальными настроениями с вероятностью 54% имеют дефицит ТТГ.

«Эти результаты могут быть важны для предотвращения самоубийств и позволят клиницистам оценивать вероятность развития суицидальных мыслей у людей с тревожными и эмоциональными расстройствами», — сообщили авторы исследования.



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