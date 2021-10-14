“Голожопая”, “Где трусы?” Подольская снялась в прозрачном комбинезоне без белья
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Актриса позирует в кадре, сидя на корточках. Ее образ дополнил огромный черный бант на голове.
“Пошло”, – прокомментировали фото пользователи сети.
“И она туда же, тоже голожопая”, – написали фолловеры.
“Где трусы?” – поинтересовались фолловеры.
“Прелесть какая”, – оценили фото поклонники певицы.
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Контекст:
Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
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