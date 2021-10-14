 

“Защищают и защищены”. В Минздраве сообщили, что более 95% военнослужащих ВСУ получили минимум одну дозу вакцины от COVID-19

14.10.2021, 10:24, Новости дня
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“Среди военнослужащих Вооруженных сил Украины один из самых высоких уровней вакцинации от COVID-19. Привились по крайней мере первой дозой уже более 95% защитников и защитниц нашей страны, а полный курс вакцинации получили 84%. Они защищают и защищены”, – заявили в ведомстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины получили 7,8 млн человек, а 6,3 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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