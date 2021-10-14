 

“Совсем скоро? Безумно ждем!”, “Какая красивая”. Ани Лорак снялась в пальто просторного кроя, держа руку на животе

14.10.2021, 10:24, Новости дня
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“С нетерпением жду выхода альбома. А уже 27 октября встретимся в Питере. Лучшие песни для вас!” – написала она.

Певица позировала в пальто свободного кроя и худи. Ани Лорак позировала, укутавшись в пальто и держа одну руку на животе.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Совсем скоро? А, если честно, то в начале ноября – конце октября. Безумно ждем!” – прокомментировала подписчица anilorak_dobro.

“Какая вы красивая, Каролина”, – написала coquetttee.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

24 сентября 2021 года певица выпустила клип на песню “Бачила”. Эта композиция стала первой украиноязычной в ее репертуаре за последние 14 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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