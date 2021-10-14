В РДШ признали школьные театры новым трендом воспитания

В пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная Всероссийскому проекту «Школьная классика», который Российское движение школьников реализует вместе с Театральным институтом имени Бориса Щукина при поддержке Министерства просвещения.

В пресс-конференции приняли участие исполнительный директор РДШ Ирина Владимировна Плещева, народный артист России, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Наталия Наумова, заслуженный артист РФ Станислав Дужников, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

В пресс-конференции также приняли участие: активист РДШ, финалист первого сезона проекта «Школьная классика» из Творческой мастерской «Юные гении» города Самара Глеб Сухов и старший методист дворца пионеров «Воробьевы горы», режиссер центра «Театр юных москвичей» Андрей Задубровский.

Они рассказали об уникальности развития системы воспитания путем внедрения занятий театральной деятельностью, а также об опыте реализации и запуске второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика» в 2021-2022 учебном году.

Руководитель РДШ отметила, что вместе с Театральным институтом имени Бориса Щукина 21 сентября была запущена заявочная кампания второго сезона Всероссийского проекта «Школьная классика», который направлен на создание и системное развитие школьных театров на территории России. Также Плещева напомнила о том, как прошел первый сезон проекта, который был реализован с марта по июнь 2021 года и показал востребованность проекта среди школьников и педагогов.

«Мы знаем, что школьные театры – это известная достаточно практика, и нам удалось, имея спрос, создать очень грамотное предложение для ребят. Суть проекта заключается в том, что ребята, участвуя в таких вот мероприятиях, в театральных постановках, они не просто развиваются сами как гармоничные личности, учатся говорить, себя презентовать, социализируются. Но еще благодаря творческому партнеру в виде Евгения Владимировича Князева и его Института, школа которого славится работой с классическими произведениями, у ребят формируются нравственные ценности, абсолютно понятные всем людям вне зависимости от возраста. Мы смогли таким образом собрать неравнодушных ребят, желающих участвовать в проекте», – рассказала она.

Плещева отметила, что «мы дали старт первого сезона весной в День театра и не думали, что у нас сразу будут такие успехи». Например, «Александр Олешко на пресс-конференции, которую мы давали в стенах Института, сказал, что, работа с классикой – это не поклонение чему-то старому, это «поддержка огня», и мы этот огонь почувствовали именно в тот день на пресс-конференции от того, как начали ребята, педагоги реагировать на проект». Она добавила, что на данный момент существуют около 7 тыс. «разного рода кружков и объединений, которые этим интересуются».

«Я как человек, работающий в театре, как работающий с молодежью, понимаю, насколько человек, который каким-то образом был связан в театре, развивается ярче и глубже остальных. Для меня это очень важно и ответственно, когда говорят, что нужно забыть то старое, когда во времена моего школьного детства, в моей школе, а школа была самая что ни на есть обычная, она находилась под Ясной Поляной, было, наверное, 15 кружков, в том числе и театральный класс, который давал возможность каждому ребенку прийти по своему интересу. Сам Сергей Кириенко сказал, что он сам был в школьном театре и знает, до какой степени это важно. И мы готовы помочь школам, которые за вот эти почти 30 лет утратились навыки ведения кружков. Мы готовы взять на себя подготовку методической литературы, мы готовы взять на себя для всей страны подготовку педагогов дополнительного образования, которые будут заниматься школами. У нас есть методическая литература, которую мы можем разослать, мы открываем театральный класс даже в рамках нашего института, чтобы попробовать как они будут работать для всех детей!», – сказал народный артист РФ Евгений Князев.

По словам Наталии Наумовой, в данный момент 7 тыс. школ заявили, что в их инфраструктуре существуют школьные театры, то есть каждая пятая школа имеет такое объединение. Главная задача на сегодняшний день – за счет инструментов госполитики, новых проектов, программ повышения квалификации, которые сегодня разрабатывает театральный институт имени Бориса Щукина, поддерживать педагогов-инициаторов, помогать через инструменты национального проекта образования создавать материально-техническую базу школ, чтобы это было по-настоящему серьезно, так как это то направление, которое может не просто занять и вовлечь детей, но и обладает огромным воспитательным эффектом, и самое главное – формирует у участников проекта те компетенции, знания и умения, которые пригодятся на всю жизнь.

«Министерство просвещения традиционно поддерживает проекты, которые создают среду вокруг наших детей, призванную к развитию, воспитанию, вдохновению и возможности развития всех талантов, которые есть, безусловно, у наших учащихся. Вопрос воспитания для всей государственной политики, и для Министерства просвещения в том числе, в сфере образования на сегодняшний день являются ключевыми. Образовательные организации всегда занимались воспитательной работой, но сегодня новый интенсив, новые возможности, новые предложения. Конечно, Российский театр – это неиссякаемый источник воспитания, развития личности, психоэмоционального развития детей», – сказала Наумова.

«Я ходил в театральный кружок, в театральную школу и вот из меня вырос вот такой большой артист и в прямом и переносном смысле. Я считаю, что эта программа – это замечательная вещь, не только помощь педагогам в воспитании детей, но ещё и возможность детей обратить внимание на школьную программу литературы и русского языка с более глубоким пониманием и расширением своего кругозора. Это дает возможность, вам ребята, когда вы занимаетесь в театральной школе. А педагоги, которые там преподают, они вам могут объяснить, что такое традиция, колорит нашей земли русской через литературу, через стихи. И я уверен, потому что на своем личном опыте убедился в этом, что занятия в театральном кружке, в театральной школе позволяют лучше понимать жизнь, находить общий язык и с друзьями, и с педагогами, и с более старшим и младшим поколениями. Так что все, что вы делаете – делайте с удовольствием! Оно в любом случае вам пригодиться, даже если вы не пойдете по профессии артиста», – обратился к участникам проекта заслуженный артист РФ Станислав Дужников.