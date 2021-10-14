Деятельность подпольной оружейной мастерской пресекли в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов пресекли на территории Московской области деятельность подпольной мастерской по переделке оружия, задержаны трое подозреваемых, в ходе обысков у них изъят арсенал оружия и боеприпасов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Перекрыт канал незаконного оборота огнестрельного оружия. Установлено, что в арендованном гараже на территории Краснознаменска трое злоумышленников организовали мастерскую. Путем замены деталей они переделывали деактивированное оружие в боевое для дальнейшей продажи. В результате межведомственной спецоперации с участием спецподразделений Росгвардии подозреваемые задержаны», – цитирует ТАСС Волк.

По ее словам, в ходе обысков в используемых ими помещениях обнаружены и изъяты два пистолета-пулемета, 14 модифицированных пистолетов и револьверов, три гранаты, 32 нарезных пистолетных ствола, более 1300 патронов различного калибра, станки и инструменты, свертки с веществом растительного происхождения массой более 6 кг. В настоящее время изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр для проведения исследований.

Представитель МВД пояснила, что полицейские заинтересовались подозреваемыми после того, как им поступила информация о том, что в регионе выявлены факты продажи пистолетов и пистолетов-пулеметов с комплектом боеприпасов, переделанных кустарным способом. Ими была проведена экспертиза данного оружия, которая подтвердила их пригодность для стрельбы боевыми патронами.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»), они арестованы.

Ранее ФСБ задержала 45 подпольных оружейников в 25 регионах России.