 

Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской

14.10.2021, 10:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОфициальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.

«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram. 

Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.

В среду президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом РФ в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.

Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.



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