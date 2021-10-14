 

Покров пресвятой Богородицы: традиции и приметы 14 октября

14.10.2021, 9:58, Разное
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ИСТОРИЯ

Православные верующие вспоминают в этот день 14 октября 2021 года чудо, которое случилось в 910 году.

В этот день к Константинополю подошли войска варваров. Такие набеги были часто в то время и заканчивались кровавым смертным боем. Люди ждали неминуемой смерти и молились в храме.

Ночью одному юродивому Андрею Константинопольскому, которого потом приставили к лику святых, во Влахернском храме явилось видение. На небе он ясно увидел парящую Пресвятую Богородицу в окружении ангелов.

Она сняла свой платок с головы и распростерла его над людьми. Это чудо расценили как символ заступничества. В результате город был спасен. Поднявшаяся буря разбила все корабли варваров. Кстати, этот факт закреплен и в исторических заметках.

Полное название церковного праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК

В эту пору на Руси завершались полевые работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки. Было принято приговаривать для счастливой семейной жизни: “Покрой землю снежком, а меня женишком”.

На Покров Пресвятой Богородицы у православных верующих не закреплено никакого поста. Однако ряд запретов все же предусмотрен.

  • В этот православный праздник 14 октября запрещается выполнять любую грязную работу.
  • Нельзя шить
  • В этот церковный праздник нельзя употреблять алкоголь и переедать.


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