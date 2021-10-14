Спецпредставитель США Эберхардт призвал Россию убрать свои ракеты из Европы

Джеффри Эберхардт, специальный представитель лидера США по ядерному нераспространению, призвал власти РФ вывезти свои ракеты из Европы. По его словам, их наличие идет в разрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, или ДРСМД.

Джеффри Эберхардту задали вопрос об отношении Джо Байдена к предложению российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на развертывание такого вооружения на территории Европы. Спецпредставитель отметил, что РФ и без того нарушила указанный договор тем, что разместила ракеты в Европе, поэтому потребовал убрать их в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что обсуждение данного вопроса состоялось в Женеве еще 26 июля. Члены делегаций из США и РФ обозначили подходы стран к сфере стратегической стабильности, возможные пути снижения рисков и перспективы контроля над вооружениями. После встречи заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков назвал конструктивными прошедшие переговоры, сообщается в материале издания «Политика сегодня».