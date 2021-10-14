Спецпредставитель США Эберхардт призвал Россию убрать свои ракеты из Европы
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Джеффри Эберхардт, специальный представитель лидера США по ядерному нераспространению, призвал власти РФ вывезти свои ракеты из Европы. По его словам, их наличие идет в разрез с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, или ДРСМД.
Джеффри Эберхардту задали вопрос об отношении Джо Байдена к предложению российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на развертывание такого вооружения на территории Европы. Спецпредставитель отметил, что РФ и без того нарушила указанный договор тем, что разместила ракеты в Европе, поэтому потребовал убрать их в кратчайшие сроки.
Стоит отметить, что обсуждение данного вопроса состоялось в Женеве еще 26 июля. Члены делегаций из США и РФ обозначили подходы стран к сфере стратегической стабильности, возможные пути снижения рисков и перспективы контроля над вооружениями. После встречи заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков назвал конструктивными прошедшие переговоры, сообщается в материале издания «Политика сегодня».
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