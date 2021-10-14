Доктор Поляков рассказал, какие продукты вредят фигуре

Известный эндокринолог Антон Игоревич Поляков перечислил продукты, которые могут не только пагубно сказаться на фигуре, но и спровоцировать проблемы в организме.

Специалист пояснил, что у некоторых людей нет ферментов, необходимых для расщепления некоторых видов пищи. Это обстоятельство может спровоцировать накопление жидкости в организме и нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

При наличии у человека аллергической реакции на гистамин, ему следует отказаться от сыра. Если имеются проблемы с кишечником, тогда глютен, содержащийся в пшенице и ячмене, усугубит ситуацию. Дрожжи вызывают брожение и провоцируют вздутие живота.

Такие любимые россиянами продукты, как картофель, баклажан, томат и стручковый перец провоцируют воспалительный процесс. Поэтому от баклажан и перца следует отказаться, а картофель ограничить в потреблении до одного раза в неделю.

Фрукты с высоким содержанием глюкозы, такие как персики или виноград, также не добавят стройности фигуре. Зеленая груша или яблоко предпочтительней для организма, чем экзотические киви и манго. Доктор Поляков считает, что в среднем человеку достаточно до 200 граммов ягод и фруктов в день.

Своим мнением поделилась и врач-диетолог Римма Мойсенко. Она считает, что для сохранения фигуры необходимо ограничить употребление жирных кислот омега-6, которые в избытке содержатся в сое, кукурузе, подсолнечном масле, орехах и семенах, мясе, рыбе и яйцах, а также в составе жирных соусов на основе майонеза и выпечке на маргарине.

Источник: vm.ru