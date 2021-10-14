 

В жизни Шаляпина больше скандалов, чем творчества из-за интереса публики

14.10.2021, 9:54, Разное
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Прохор Шаляпин рассказал, что в его жизни больше скандалов, чем творчества. Причиной этого является то, что публика испытывает огромный интерес именно к ним.
Прохор Шаляпин, отвечая на вопрос о своем финансовом состоянии на фоне пандемии, сообщил, что не жалуется на свое положение, ему хватает средств на жизнь, хоть он и не является состоятельным человеком. Что касается творчества, то он приехал в Россию для съемок двух клипов в народном стиле, потому что именно на Родине имеется такая возможность. В будущем он планирует отправиться с гастролями на Дальний Восток.

По словам артиста, творчество является главной частью его жизни, но люди больше интересуется скандалами, поэтому подобные истории становятся публичными. Это и является причиной того, что Шаляпин часто появляется на телеканалах. К примеру, в 2013 году он женился на Ларисе Копенкиной, которая была на 30 лет старше своего супруга. Затем в ток-шоу обсуждалась беременность Анны Калашниковой от артиста, хотя позднее выяснилось, что отцом малыша он не являлся. После Шаляпин рассказывал подробности романа с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Свежей темой для обсуждений стала женитьба на Татьяне Дэвис. Бизнесвумен скончалась в сентябре этого года из-за осложнений после коронавирусной инфекции, пишет «ГлобалМСК.ру».



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