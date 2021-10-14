Сотрясение мозга у женщин может снизить вероятность беременности



1

минута

Легкие черепно-мозговые травы (сотрясения) могут оказывать долгосрочное влияние на здоровье женщин. Например, их связывают с нарушением менструального цикла, сексуальными дисфункциями. Но как сотрясения мозга влияют на вероятность беременности, ранее было не известно. В новом исследовании ученые из Рочестерского университета обратились к этой проблеме.

Авторы включили в исследование 102 женщины после сотрясения мозга и 143 женщины, которые перенесли травмы конечностей. Участницам было по 18-45 лет.

Женщины, перенесшие сотрясение мозга, в течение последующих двух лет беременели на 76% реже, чем их ровесницы после других травм. В своих рассчетах ученые учли историю гинекологических болезней, которые могли препятствовать зачатию, прием противозачаточных таблеток и ряд других факторов.

Фазы менструального цикла и женские половые гормоны

Биологическая цель менструального цикла — подготовка организма женщины к возможной беременности. Об этом — наш материал.

Читать статью

Ученые считают, что полученные ими данные должны послужить началом детального изучения долгосрочного влияния сотрясений мозга на репродуктивное здоровье женщин.

Не исключено, что обнаруженная разница между группами не связана с последствиями травмы. Ученые не учитывали, кто из участниц исследования планировал завести ребенка. Однако авторы исследования ожидают, что у полученных ими результатов есть физиологическое объяснение.

«Я не была удивлена результатами. Мы знаем, что сотрясение мозга влияет на менструацию и может вызывать сексуальные дисфункции у некоторых женщин. Можно ожидать, что это способно влиять на частоту беременностей», – сказала эпидемиолог Сартина Анто-Очар (Martina Anto-Ocrah), соавтор исследования.

Анто-Очар не исключает и то, что на вероятности беременности могли оказывать психологические последствия сотрясения, например, депрессия.

Влияние черепно-мозговых травм на здоровье женщин

Последствия более серьезных – умеренных и тяжелых – черепно-мозговых травм на здоровье женщин были исследованы раньше. Известно, что у женщин после ЧМТ по сравнению с женщинами, у которых их не было: