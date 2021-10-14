 

Сотрясение мозга у женщин может снизить вероятность беременности

14.10.2021, 9:52, Разное
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Легкие черепно-мозговые травы (сотрясения) могут оказывать долгосрочное влияние на здоровье женщин. Например, их связывают с нарушением менструального цикла, сексуальными дисфункциями. Но как сотрясения мозга влияют на вероятность беременности, ранее было не известно. В новом исследовании ученые из Рочестерского университета обратились к этой проблеме.

Авторы включили в исследование 102 женщины после сотрясения мозга и 143 женщины, которые перенесли травмы конечностей. Участницам было по 18-45 лет.

Женщины, перенесшие сотрясение мозга, в течение последующих двух лет беременели на 76% реже, чем их ровесницы после других травм. В своих рассчетах ученые учли историю гинекологических болезней, которые могли препятствовать зачатию, прием противозачаточных таблеток и ряд других факторов.

Фазы менструального цикла и женские половые гормоны

Биологическая цель менструального цикла — подготовка организма женщины к возможной беременности. Об этом — наш материал.

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Ученые считают, что полученные ими данные должны послужить началом детального изучения долгосрочного влияния сотрясений мозга на репродуктивное здоровье женщин.

Не исключено, что обнаруженная разница между группами не связана с последствиями травмы. Ученые не учитывали, кто из участниц исследования планировал завести ребенка. Однако авторы исследования ожидают, что у полученных ими результатов есть физиологическое объяснение.

«Я не была удивлена результатами. Мы знаем, что сотрясение мозга влияет на менструацию и может вызывать сексуальные дисфункции у некоторых женщин. Можно ожидать, что это способно влиять на частоту беременностей», – сказала эпидемиолог Сартина Анто-Очар (Martina Anto-Ocrah), соавтор исследования.

Анто-Очар не исключает и то, что на вероятности беременности могли оказывать психологические последствия сотрясения, например, депрессия.

Влияние черепно-мозговых травм на здоровье женщин

Последствия более серьезных – умеренных и тяжелых – черепно-мозговых травм на здоровье женщин были исследованы раньше. Известно, что у женщин после ЧМТ по сравнению с женщинами, у которых их не было:

  • чаще встречаются нарушения менструального цикла (нерегулярные месячные, их отсутствие);
  • обычно меньше детей;
  • не намного больше проблем с зачатием;
  • чаще развиваются осложнения при родах;
  • ниже оценка состояния собственного здоровья.


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