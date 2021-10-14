 

В Гватемале местные жители обнаружили странную находку — заброшенный контейнер из которого исходили крики

14.10.2021, 9:44, Разное
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В Гватемале были обнаружены 126 мигрантов. Несчастные люди оказались запертыми в транспортном контейнере. Их обнаружили местные жители, которые услышали крики.

Вскрыв находку, полицейские обнаружили внутри людей, мигрировавших из Ганы и Непала. Никто при себе не имел документов.

Местные власти уверены, что людей бросили контрабандисты, которые изначально хотели доставить мигрантов в Америку через Мексику. Доподлинно не известно, сколько несчастные люди провели взаперти.

Мигранты получили незамедлительную медицинскую помощь, а также были заселены в приют. После людей должны были привезти на границу с Гондурасом и предоставить властям.

Это не первый случай перевозки людей грузовым транспортом. Чуть ранее в Мексике было обнаружено 650 мигрантов, половина которых – дети. Путешественников перевозили на грузовых автомобилях. Их обнаружили во время проверки авто пограничниками.



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