В Украине 17 областей соответствуют “оранжевому” уровню эпидемической опасности – Минздрав

Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Остальные регионы соответствуют “желтому” уровню.

В частности, в Житомирской области три дня превышен коэффициент выявления случаев COVID-19 (25,5%, 26,2% и 28,0%) и уровень госпитализаций (77,3; 79 и 83,7).

В Запорожской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций (84,5; 90,3 и 95,1) и загруженность койко-мест с кислородом (67,2%; 67,7% и 71,3%).

В Одесской области три дня превышен уровень госпитализаций (64,6; 69,9 и 71,4) и загруженность койко-мест с кислородом (68,6% 69,5% 66,7%).

В Сумской области три дня превышен коэффициент выявления случаев COVID-19 (30,1%, 32,1% и 32,7%) и уровень госпитализаций (74,9; 78,8 и 81,3).

В целом по Украине три дня превышен уровень госпитализаций (60,5; 63,5 и 66,4).

Инфографика: moz.gov.ua

В норме во всех областях охват тестированием и динамика госпитализаций.

Херсонская область с 15 октября переходит в “красную” зону эпидемической опасности.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела “желтый” уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,9 тыс. пациентов.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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