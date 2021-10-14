В Одесской области разоблачили схему контрабанды сигарет в ЕС. К отправке готовили партию на 27 млн грн
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Сигареты планировали переправить баржей, спрятав их в мешки с солью.
“Во время обысков на складе одного из предприятий в Измаиле правоохранители обнаружили около трех тысяч коробок сигарет, ориентировочная стоимость которых составляет 27 млн грн. Табачные изделия уже были готовы к отправке”, – отметили в релизе.
Контрабанду задокументировали сотрудники Государственной пограничной службой совместно со следователями Госбюро расследований и Службой безопасности.
В МВД подчеркнули, что это может быть одной из самых масштабных попыток незаконного перемещения сигарет через границу.
ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube
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