 

В Одесской области разоблачили схему контрабанды сигарет в ЕС. К отправке готовили партию на 27 млн грн

14.10.2021, 9:28, Новости дня
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Сигареты планировали переправить баржей, спрятав их в мешки с солью.

“Во время обысков на складе одного из предприятий в Измаиле правоохранители обнаружили около трех тысяч коробок сигарет, ориентировочная стоимость которых составляет 27 млн грн. Табачные изделия уже были готовы к отправке”, – отметили в релизе.

Контрабанду задокументировали сотрудники Государственной пограничной службой совместно со следователями Госбюро расследований и Службой безопасности.

В МВД подчеркнули, что это может быть одной из самых масштабных попыток незаконного перемещения сигарет через границу.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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