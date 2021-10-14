 

Силуанов увидел риски развития стагфляции в мировой экономике

14.10.2021, 9:19, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистр финансов Антон Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики и рекомендовал странам G20 перейти к скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики с целью контроля над инфляцией, следует из сообщения Минфина.

Силуанов принял участие в заключительной встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20 в рамках итальянского председательства, которая состоялась в среду, 13 октября, передает РИА «Новости».

«Министр отметил, что видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах «двадцатки», и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны», – говорится в сообщении ведомства.

Указывается, что это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик.

«Министр заявил, что РФ придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики и рекомендовал странам «двадцатки» также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией», – добавляется в сообщении.

Силуанов указал, что в данный момент «важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали».

Отмечается, что участники встречи договорились о ряде мер поддержки уязвимых стран, а также одобрили совместное заявление и детализированный план реформирования правил налогообложения международных групп компаний (МГК). Реформа включает два направления –перераспределение прав на налогообложение прибыли крупнейших МГК в пользу стран-потребителей товаров и услуг (Pillar 1), а также установление глобальной минимальной ставки налогообложения прибыли МГК (Pillar 2). Предполагается, что новые правила начнут применяться странами-участниками в 2023 году.

Руководители финансовых ведомств также договорились содействовать переходу к «зеленой» экономике и одобрили «дорожную карту» по устойчивому финансированию.

«Ее цель – разработка комплекса эффективных мер политики по переходу к низкоуглеродной экономике, координация работы с международными организациями и между различными рабочими органами самой «двадцатки», формирование плана приоритетных мероприятий на перспективу», – отметил Минфин.

Комментируя работу G20 по «зеленой» повестке, Силуанов отметил, что РФ планирует достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

«Однако эта задача должна сопровождаться анализом макроэкономических рисков, влияющих на рост, занятость и распределение доходов», – добавил министр.

Ранее Силуанов охарактеризовал ситуацию в экономике России.



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