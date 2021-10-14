 

Цена на газ в Европе выросла до 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров

14.10.2021, 9:19, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЦена на газ в Европе на открытии торгов в четверг выросла до почти 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 1127,5 доллара за тысячу кубометров, а на 9.13 мск она составляет 1157,5 доллара, что на 3,1% выше расчетной цены среды, передает РИА «Новости». 

В среду цена на газ в Европе на открытии торгов выросла до 1067,5 доллара за 1 тыс. кубометров.

Напомним, стоимость газа в Европе на пике приближалась к 2 тыс. долларов за тысячу кубометров. Кризис в регионе, как указывают эксперты, вызван организацией спотовой (биржевой) торговли газом, а также ускоренным «зеленым» переходом, в результате чего европейская энергетика утратила гибкость и возможность использовать резервное топливо.



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