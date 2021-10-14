Поврежденное в Черном море судно ВМС ВС Украины начали буксировать в пункт базирования

Судно военно-морских сил ВС Украины, получившее повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования, личный состав доставили в пункт постоянной дислокации, сообщила пресс-служба ВМС.

В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции «Европейская солидарность», генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания «Балта». В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна нет.

«По состоянию на 8.30 (совпадает с мск) 14.10.2021 – личный состав, который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо… Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» министерства инфраструктуры Украины», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

По ее данным, дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть.

Напомним, в августе Украина заявила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море.