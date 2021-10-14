 

Конституция позволяет: Путин ответил на вопрос об участии в новых президентских выборах

14.10.2021, 9:06, Разное
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Президент России Владимир Путин накануне принял участие в пленарном заседании форума “Российская энергетическая неделя” в Москве. По окончании первого дня мероприятия глава государства пообщался с журналистами и ответил на их вопросы.

В частности, Путин дал небольшое интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл, которая выступала модератором форума. Гостье из США, как и многим россиянам, не терпелось узнать, примет ли российский лидер участие в грядущей президентской гонке 2024 года и хочет ли он остаться во главе страны до 84 лет. Кроме того, Гэмбл спросила президента о возможном преемнике, сообщает телеканал “Царьград”.

Владимир Путин заявил, что не хотел бы отвечать на этот вопрос, чтобы не дестабилизировать ситуацию и не нарушать работу органов государственной власти. Однако глава государства все же сообщил, что конституция позволяет ему участвовать в новых президентских выборах в России, но пока не принимал никаких решений на этот счет, передает РИА ФАН.

Также Хедли Гэмбл поинтересовалась у российского лидера о причинах ухода Москвы от доллара в расчетах за поставки энергоносителей. Путин ответил, что США используют свою национальную валюту в качестве инструмента санкционного давления, поэтому Россия вынуждена прибегать к валютам других государств для проведения сделок, пишет RT.



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