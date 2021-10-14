Цымбалюк-Романовская объяснила все действия Шаляпина желанием подражать Киркорову

Виталина Цымбалюк-Романовская, которая в свое время закрутила роман с Прохором Шаляпиным, назвала причину всех действий и поступков артиста. По ее словам, во время их романа существовал своеобразный любовный треугольник, третьим лицом которого был Филипп Киркоров, а Шаляпин всеми действиями и поступками старался ему подражать.

Также Шаляпин пытался всеми возможными способами привлечь внимание своего кумира, копируя его поведение, имидж и стиль в одежде. По словам Цымбалюк-Романовской, в каждом посте в соцсети Instagram он демонстрировал походы на рынок «Дубровка» и попытки найти поддели известных брендов, которые бы были похожи на наряды поп-короля.

Отношения пианистки и артиста закончились, но причиной не был указанный любовный треугольник. Просто Шаляпин любит посещать различные телевизионные шоу, ему нравится быть в центре скандалов, он играет в любовь, что Цымбалюк-Романовской не пришлось по душе. Пианистка даже сомневается в том, что Татьяна Дэвис, на которой летом женился Шаляпин, умерла. Эта история была придумана для СМИ, а выдумал ее именно артист, уверена его бывшая возлюбленная. Сам же Шаляпин недавно заявлял, что ему безразлично недоверие со стороны окружающих к трагическим и реальным событиям в его жизни, пишет «Слово и дело».