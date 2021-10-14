Грузинские СМИ сообщили о ребенке от Саакашвили у известной певицы

Известная грузинская певица Софо Нижарадзе, последние годы проживавшая в США, вернулась в Грузию с девочкой, которую зовут Элис Мария Саакашвили, сообщили грузинские СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Пока неизвестно, повидается ли певица с арестованным в Грузии экс-президентом, отмечает primetime.ge.

Еще в 2014 году грузинские СМИ сообщали, что Саакашвили приобрел на Манхэттене квартиру для своей давней знакомой, певицы Софо Нижарадзе стоимостью в 2 млн долларов. Отмечалось, что тогда экс-президента и певицу часто видели вместе в США – в кафе, барах, во время велосипедных прогулок. Ранее Нижарадзе пела в России, потом вернулась на родину – после войны 2008 года.

Сам Саакашвили на днях заявил, что любит только депутата Верховной рады Украины Елизавету Ясько.