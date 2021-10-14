Трассу Екатеринбург – Шадринск – Курган частично перекрыли из-за смога

Несколько участков федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган перекрыли из–за смога от тлеющих торфяников на юге Екатеринбурга, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

«Из-за задымления полностью перекрыто движение на участке с 69-го по 77-й километр федеральной автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган. На месте дежурят наряды ГИБДД, информируют граждан о перекрытии трассы, предупреждают об опасности движения. Объездных путей перекрытого участка нет. Также из–за задымления перекрыт участок со 122–го по 130–й км этой трассы, инспекторы ДПС отправляют транспорт через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, предельно допустимое содержание вредных веществ в микрорайоне Солнечный Екатеринбурга, который затянуло смогом от тлеющего торфяника, превышено вдвое.

«Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу: улица Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам», – говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что отбор проб и исследования продолжаются. Санитарные врачи советуют жителям избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно ранним утром, не открывать окна, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, использовать системы кондиционирования, маски, респираторы, делать влажную уборку, занавешивать влажной тканью окна.

В департаменте образования города сообщили, что администрация школы № 215 в микрорайоне Солнечном Екатеринбурга перевела учащихся на дистанционный режим обучения.

«Из–за густого смога в микрорайоне Солнечном администрация школы № 215 приняла решение на сегодняшний день перевести детей на обучение с применением дистанционных технологий, оповестив об этом родителей. Администрация школы также оповестит родителей о решении, как в дальнейшем будет проходить обучение – это зависит от развития ситуации в микрорайоне», – сообщили в департаменте.

Там уточнили, что в детском саду № 437, здания которого также располагаются в микрорайоне Солнечном, администрация уже также попросила родителей по возможности не приводить детей в учреждение. «Но если такой возможности нет, то дети будут находиться под присмотром воспитателей с соблюдением мер безопасности», – пояснили в департаменте.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Микрорайон Солнечный на юге города, возле которого находится тлеющий торфяник, затянуло дымом, видимость там минимальная. Специалисты Роспотребнадзора проведут оценку содержание вредных примесей в воздухе.