Порошенко прокомментировал обвинения о возможном участии в угольных схемах Медведчука

По словам Порошенко, в 2014 году правительство Украины и он как глава государства “вынуждены был спасать ситуацию”. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине “тотальную блокаду”

“В ноябре 2014 года этот вопрос был вынесен на заседание СНБО, где были даны исчерпывающие поручения всем необходимым структурам, включая правительство, Минтопэнерго, чтобы обеспечить углем и взять его в любом месте. В том числе взять уголь в украинских государственных шахтах, которые зарегистрированы в Украине на освобожденной территории или в Киеве. На которых работают украинские граждане, где выплачивается заработная плата шахтерам, для того, чтобы они не умерли с голоду или не взяли винтовку и не пошли за деньги России в наемники”, – сказал политик.

Порошенко заявил, что генпрокуратура пытается сфабриковать против него дело.

“Почему за последние 2,5 года на $3 млрд 100 млн купили российского угля? И разве это с вашей точки зрения не является финансированием страны-агрессора? Разве не является финансированием оккупированных территорий и терроризма, когда кум [президента Украины Владимира] Зеленского – председатель “Укрэксимбанка” – точно не без согласования с Зеленским выделяет $60 млн предприятию, имеющему отношение к угольной отрасли, которое работает на оккупированной территории? $60 млн государственного банка”, – сказал Порошенко.

Контекст:

Венедиктова в колонке, которая была опубликована 13 октября на “Украинской правде”, заявила, что в ходе расследования дела народного депутата от “Оппозиционнной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, “выяснилось, что к вопросам поставки угля и организации процесса в целом были причастны и сотрудники из числа руководства Администрации Президента Украины по состоянию на тот период”. Фамилию Порошенко в своей статье генпрокурор не называла.

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы, в 2014–2015 годах, террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более чем 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурируют экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”.

СБУ 8 октября обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

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