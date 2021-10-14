В Украине сделали более 14 млн прививок от коронавируса

13 октября в Украине привили 164 387 человек. 85 922 из них получили первую дозу вакцины, а 78 465 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

С начала кампании в Украине сделали 14 124 223 прививки. 7 774 486 человек получили минимум одну дозу вакцины, а 6 349 739 человек получили две дозы и завершили иммунизацию.

“Вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни”, – подчеркнули в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1970868189742943

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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