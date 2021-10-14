“Алла супер!”, “Обалдеть”. Пугачева вышла в свет с короткой стрижкой

“Алла супер!” – прокомментировала снимок garmonia_time.

“Обалдеть”, – написала lizazymm.

“Огонь!” – считает marussveta.

“Алла Борисовна, я вас не узнала, как вам классно”, – оставила сообщение lidiiasukiasian.

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A post shared by Юлия Проскурякова (@uliaveronika)

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.

В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь.

У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. В этому году детям исполнилось восемь лет.

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