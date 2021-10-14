 

Суд оставил под стражей Мангера и Левина

14.10.2021, 8:40, Новости дня
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“Мангер и Левин в СИЗО до 11 декабря 2021 года”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/gandziukgate/posts/1027212288080421

9 октября адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что представил суду материалы следствия, которые доказывают, что дело против его клиента является политическим.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а еще Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали.

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

26 июля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу обвиняемых на меру пресечения в виде ареста.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.

Верховный Суд 22 сентября сообщил, что не удовлетворил ходатайство представителей Мангера о переносе судебного процесса в Херсон. Рассмотрение дела продолжается в Днепровском райсуде Киева.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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