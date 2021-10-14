Владимир Путин еще не решил, будет ли он в 2024 году баллотироваться на пост президента

Владимир Путин ответил на интересующий многих граждан и политиков вопрос, будет ли он выставлять свою кандидатуру в 2024 году на пост президента Российской Федерации. Окончательное решение глава РФ еще не принял.

Владимир Путин имеет право претендовать на президентское кресло, что прописано в Конституции РФ. Об этом глава государства пояснил во время интервью для телеканала CNBC. Детали общения с журналистами опубликованы на сайте Кремля.

По словам Путина, по данному вопросу еще не принималось никаких решений. Что касается темы его преемника, то ее обсуждение только дестабилизирует ситуацию, которая должна оставаться спокойной и стабильной. В таком случае все органы власти и госструктуры могут уверенно работать и смотреть в будущее. Также российский президент отметил, что до грядущих выборов есть еще много времени, которое будет использовано в том числе для принятия решения, пишет New Inform.