Сатановский рассказал, почему Собчак сбежала с места смертельного ДТП

Евгений Сатановский пояснил в интервью, почему Ксения Собчак сбежала с места смертельного ДТП. По словам политолога, супруга Константина Богомолова просто является «сверхчеловеком», которому проблемы обычных людей не важны.

Сатановский отметил, что такой поступок демонстрирует реальную природу теледивы. Оценивать ее действия сложно, так как участница инцидента не относится к простым людям. К проблемам последних Собчак равнодушна, так как в ситуации, когда в ДТП погиб человек, она просто покинула место происшествия из-за того, что у нее дела. Сатановский посоветовал простым людям держаться подальше от таких «сверхлюдей», ведь это позволит избежать множества проблем и оставаться в безопасности.

Политолог продолжил, что есть люди, которые кому-то помогают и спасают, а есть Собчак. Аналогично, есть те, которые могут со спокойной душой оставить место смертельного ДТП из-за наличия других дел и отсутствия свободного времени на оказание помощи и разбирательства, и это Ксения Анатольевна.

Инцидент произошел 9 октября в городе Сочи. Участниками аварии стали Mercedes-Maybach, в салоне которого находилась Собчак и ее ассистентка и Volkswagen. Пассажирка последней иномарки умерла из-за серьезных травм, двое других пассажиров оказались на больничной койке, сообщают «Народные новости».